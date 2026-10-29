Airbus SE-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:08 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3.1 Prozent auf 197.94 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21.25 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9’573 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 1.8 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.