|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Papier unter der Lupe
|
29.10.2026 09:24:04
Airbus SE-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
Die Airbus SE-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Es sei zwar ein wenig aufregendes Jahresviertel für den Flugzeugbauer gewesen, aber keine wichtigen Nachrichten seien in diesem Fall gute Nachrichten, schrieb Douglas Harned am Mittwoch. Zudem hob er hervor, dass die starken Ziele für die zivile Luftfahrtsparte bestätigt worden seien. Herausforderungen sieht der Analyst allerdings im vierten Quartal und dem kommenden Jahr.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:08 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3.1 Prozent auf 197.94 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 21.25 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9’573 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 1.8 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Aufschläge in Paris: CAC 40-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|Airbus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI etwas fester -- DAX mit Verlusten -- Wall Street unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.