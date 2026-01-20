Airbus SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Milene Kerner wertete am Dienstag die aktuellen Daten zu zivilen Flugzeugen aus, die derzeit nicht zum Einsatz kommen oder gänzlich ausser Dienst gestellt werden. Derzeit befänden sich 12 Prozent der zum Flug zugelassenen Airbus-Maschinen in der Wartung, geringfügig mehr als von Boeing.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:59 Uhr um 2.0 Prozent auf 206.05 EUR nach. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 6.77 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99’841 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2026 um 4.0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 04:00 / GMT



