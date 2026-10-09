Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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09.10.2026 13:07:44
Airbus SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Jefferies & Company Inc. hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für September lägen bei 72 Stück und damit um 4 Jets über ihrer Schätzung, schrieb Chloe Lemarie am Freitag.
Aktienanalyse online: Die Airbus SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:51 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.4 Prozent auf 186.52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 7.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 43’529 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 4.1 Prozent nach. Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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