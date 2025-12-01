Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
01.12.2025 16:07:44
Airbus SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight
JP Morgan Chase & Co. hat eine eingehende Prüfung der Airbus SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Airbus SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5.7 Prozent auf 193.00 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24.35 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’044’098 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 27.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 13:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
