Airbus SE-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus angesichts festgestellte Qualitätsprobleme beim A320-Jet auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Das Problem mit Rumpfverkleidungen des A320 scheine behoben zu sein, schrieb Analyst David H Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn Airbus gebe an, dass nur ein Teil der fehlerhaften Paneele nachbearbeitet werden müssten. Er sieht in dem Rückschlag, den das Thema am Montag auslöste, eine attraktive Kaufchance.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Airbus SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5.7 Prozent auf 193.00 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 24.35 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 1’044’098 Airbus SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2025 stieg die Aktie um 27.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.

