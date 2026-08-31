Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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31.08.2026 18:00:38
Airbus SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Airbus SE-Aktie in den Fokus genommen.
Die Airbus SE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten analysiert.
2 Experten empfehlen die Airbus SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Airbus SE mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 230,00 EUR beziffert, während der aktuelle Airbus SE-Kurs an der Börse XETRA bei 197,22 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|250,00 EUR
|26,76
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|200,00 EUR
|1,41
|07.08.2026
|UBS AG
|240,00 EUR
|21,69
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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