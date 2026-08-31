Airbus SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Die Airbus SE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Experten empfehlen die Airbus SE-Aktie zu kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Airbus SE mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 230,00 EUR beziffert, während der aktuelle Airbus SE-Kurs an der Börse XETRA bei 197,22 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 250,00 EUR 26,76 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 200,00 EUR 1,41 07.08.2026 UBS AG 240,00 EUR 21,69 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch