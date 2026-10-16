Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 232 Euro belassen. Der Umsatz des Luftfahrtkonzerns dürfte um ein Prozent gestiegen sein, schrieb Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebit) schätzt der Experte jedoch aufgrund geringerer Auslieferungen und einer schwierigen Vorjahresvergleichsbasis im Hubschrauberbereich sieben Prozent tiefer.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:33 Uhr 1.7 Prozent auf 197.98 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 17.18 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 42’584 Airbus SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 1.8 Prozent aufwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET



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