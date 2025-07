Airbus SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Ergebnisentwicklung (Ebit) des Luftfahrtkonzerns sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow habe die Konsensschätzung aber klar verfehlt.

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:18 Uhr 0.5 Prozent im Minus bei 177.94 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3.97 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 143’615 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2025 um 17.8 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 präsentieren.

