Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer dürfte 2026 besser abschneiden als erwartet, schrieb Ian Douglas-Pennant in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Blick am Markt richte sich aber bereits auf das kommende Jahr, in dem Airbus leicht hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie notierte um 11:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.7 Prozent auf 194.76 EUR zu. Also weist das Papier noch Spielraum von 18.09 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30’548 Airbus SE-Aktien. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 0.1 Prozent zu. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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