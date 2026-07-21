Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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21.07.2026 18:15:36
Airbus nimmt sich bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor - Aktie legt zu
LONDON (awp international) - Der weltgrösste Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro wachsen, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den rund 7,5 Milliarden Euro, die Vorstandschef Guillaume Faury für das laufende Jahr im Auge hat. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Verwaltungsrat plant ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro, das über drei Jahre laufen soll.
Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Airbus-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu./stw/he
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