Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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07.08.2026 10:34:17
Airbus kommt bislang auf 418 Auslieferungen an 82 Kunden
Airbus hat im Juli 67 Flugzeuge an 39 Kunden ausgeliefert und 204 Bruttobestellungen verbucht. Wie der Hersteller damit im Rennen um sein ehrgeiziges Jahresziel liegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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