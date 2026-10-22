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22.10.2026 11:44:51
Airbus erwartet bis 2045 Verdoppelung der globalen Frachtflugzeugflotte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
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|CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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|Freitagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
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|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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09:28
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
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22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
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22.10.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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22.10.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
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22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
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Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
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