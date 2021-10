Airbus erhofft sich einiges vom Aufstieg in den DAX

Der DAX hat die grösste Reform seiner 34-jährigen Geschichte hinter sich gebracht: Im deutschen Börsenleitindex werden nun 40 statt wie bislang nur 30 Werte geführt. Mit dabei ist neuerdings auch Airbus – und der Flugzeugbauer setzt grosse Hoffnungen in diesen Aufstieg.

Der Flugzeugbauer ist der schwergewichtigste DAX-Neuling: Beim Börsenwert notiert der Konzern unter den Top sechs des deutschen Leitindizes. Bislang wurden rund 90 Prozent der Airbus-Aktien an der Pariser Börse gehandelt. Firmensitz von Airbus ist Toulouse.

Airbus-Aktie tendiert seitwärts

Die Aktie von Airbus hat sich deutlich von der Corona-Krise erholt, kann aber das Vor-Krisenniveau nicht ganz erreichen. Zuletzt tendierte der Titel seitwärts zwischen 108 und 121 Euro. Vom MACD (Momentum) gehen derzeit keine Impulse aus, der Indikator pendelt um die Nulllinie. Auch die 200-Tagelinie (rot) verläuft seitwärts. Neue Impulse sind erst bei einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange zu erwarten, die neue DAX-Zugehörigkeit scheint in der jüngsten Kursentwicklung bereits enthalten zu sein.

