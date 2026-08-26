Airbus-Beschäftigte in Spanien treten in unbefristeten Streik

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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26.08.2026 16:06:47
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Airbus in Spanien spitzt sich der Tarifstreit zu: Nach der Ablehnung eines neuen Lohnangebots haben Tausende Beschäftigte einen unbefristeten Streik begonnen. Der Flugzeughersteller hat deshalb geplante Neueinstellungen gestoppt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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