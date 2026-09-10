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10.09.2026 16:05:41

Airbus bekommt von Eutelsat Bestellung über 229 Satelliten

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh
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Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern. Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heisst.

Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)

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