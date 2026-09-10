Airbus bekommt von Eutelsat Bestellung über 229 Satelliten

Von Mauro Orru

DOW JONES--Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern. Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heisst.

Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

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September 10, 2026 10:06 ET (14:06 GMT)