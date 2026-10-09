Airbus: Auslieferungen und Aufträge im September - Aktie kaum verändert

Airbus hat im September insgesamt 72 Maschinen an 37 Kunden ausgeliefert. Damit wurden von Januar bis September insgesamt 547 Flugzeuge an 84 Kunden übergeben. Wie der Flugzeughersteller weiter mitteilte, erhielt er im vergangenen Monat brutto 17 neue Aufträge.

Flugzeugfinanzierer Avolon bestellt 110 Airbus-Maschinen

Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Grossauftrag des Flugzeugfinanzierers Avolon eingeheimst. So bestellte die Finanzgesellschaft fest 75 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie und 35 Jets vom Typ A330-900, wie Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. Airbus steht bei den Bestellungen neuer Flugzeuge seit längerem gut da - hapern tut es eher bei der Produktion und der Auslieferung der Maschinen.

So bremsten Qualitätsmängel am Seitenleitwerk des Grossraumjets A330neo im Sommer die Auslieferungen. Zuletzt kamen weitere Probleme beim A321neo hinzu. 2025 hatte Airbus zudem fehlerhafte Rumpfverkleidungen bei Jets der A320-Familie entdeckt, seiner meistverkauften Flugzeugreihe.

Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben. Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel am Freitag zeitweise 0,03 Prozent tiefer bei 187,26 Euro.

DOW JONES / TOULOUSE (awp international)