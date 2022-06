Airbus-Aktie und IAG-Aktie sinken trotzdem: IAG nutzt Kaufoptionen auf 14 Airbus-Maschinen

Die IAG , zu der unter anderem British Airways, Iberia und Vueling gehören, hat bei Airbus elf A320neo und drei A321neo bestellt.

Die neuen Flugzeuge sollen in den Jahren 2024 und 2025 ausgeliefert werden und die A320ceos in der Kurzstreckenflotte des Airlinekonzerns ersetzen.

Der Listenpreis für die A320neos beträgt je 120 Millionen US-Dollar und der für die A321neos 140 Millionen Dollar, wobei IAG nach eigenen Angaben einen "erheblichen Preisnachlass" für die Maschinen ausgehandelt hat. Das Unternehmen habe eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung und werde kurz vor den Lieferterminen entscheiden, welche davon genutzt werden soll.

Auf XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,66 Prozent tiefer bei 91,54 Euro, während IAG-Papiere an der Börse in Madrid um 2,87 Prozent auf 1,267 Euro fallen.

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)