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Flugkörper 10.09.2026 16:15:41

Airbus-Aktie stabil: Eutelsat erteilt Grossauftrag

Airbus-Aktie stabil: Eutelsat erteilt Grossauftrag

Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern.

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Mit den Flugkörpern will Eutelsat seine OneWeb-Konstellation stärken, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellt, wie es in einer Mitteilung des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns heisst.

Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.

Von Mauro Orru

DOW JONES

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