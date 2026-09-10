Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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10.09.2026 16:15:41
Airbus-Aktie stabil: Eutelsat erteilt Grossauftrag
Airbus soll für den französischen Satellitenbetreiber Eutelsat Communications 229 weitere Satelliten liefern.
Die Bestellung kommt zusätzlich zu bereits georderten 440 Satelliten, deren Auslieferung in Kürze erfolgen soll. Airbus machte keine Angaben zu den finanziellen Details des Auftrags.Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,1 Prozent schwächer bei 196,06 Euro.
Von Mauro Orru
DOW JONES
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