Airbus-Aktie schwächer: Rüstungspartnerschaft mit Kawasaki Heavy Industries nimmt Form an

Die beiden Unternehmen schlossen eine entsprechende Absichtserklärung. Die U950 Eurodrone ist derzeit Europas grösste militärische Drohne und das erste sogenannte "Large Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System" (PRAS), also ein grosses ferngesteuertes Flugsystem mit grosser Reichweite. Sie eignet sich ideal für Länder wie Japan, die grosse Seegebiete überwachen müssen, wie Airbus mitteilte. Japan hat seit 2023 Beobachterstatus im Eurodrone-Programm.

Im nächsten Schritt werde Airbus Gespräche mit Kawasaki Heavy Industries aufnehmen, um Optionen für die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung einer künftigen japanischen maritimen Version der Eurodrone zu erarbeiten.

Im XETRA-Handel vor dem Wochenende ermässigt sich die Airbus-Aktie stellenweise um 1,12 Prozent auf 192,98 Euro.

DJG/sha/hab

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