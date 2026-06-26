Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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26.06.2026 11:32:00
Airbus-Aktie schwächer: Rüstungspartnerschaft mit Kawasaki Heavy Industries nimmt Form an
Airbus will gemeinsam mit Kawasaki Heavy Industries Möglichkeiten zur Entwicklung einer japanischen Variante der Eurodrone zur U-Boot-Abwehr prüfen.
Im nächsten Schritt werde Airbus Gespräche mit Kawasaki Heavy Industries aufnehmen, um Optionen für die Konzeption, Entwicklung und Vermarktung einer künftigen japanischen maritimen Version der Eurodrone zu erarbeiten.
Im XETRA-Handel vor dem Wochenende ermässigt sich die Airbus-Aktie stellenweise um 1,12 Prozent auf 192,98 Euro.
DJG/sha/hab
DOW JONES
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