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06.11.2026 09:28:06
Airbus-Aktie leichter: Bis Jahresende müssen noch rund 250 Jets ausgeliefert werden
Dem weltgrössten Flugzeughersteller Airbus stehen bei der Auslieferung neuer Maschinen auch Ende 2026 zwei heisse Monate bevor.
Dass sich die Auslieferungen kurz vor Jahresende ballen, ist bei dem Hersteller üblich. Rund 125 Auslieferungen pro Monat sind jedoch auch für Airbus im oberen Bereich des bisher Möglichen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Konzern nach den ersten Monaten zwar klar vorn, allerdings hatte er im Gesamtjahr 2025 nur 793 Maschinen an seine Kunden übergeben. Im bisherigen Rekordjahr 2019 waren es 863 Jets.
An Aufträgen herrscht bei dem Flugzeugbauer jedenfalls kein Mangel: Ende September sass Airbus auf Bestellungen über mehr als 9.300 Passagier- und Frachtflugzeuge. Allein im Oktober kamen Aufträge über 202 Maschinen herein, und nur Bestellungen über zwei Jets wurden storniert.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent tiefer bei 196,70 Euro.
/stw/zb
TOULOUSE (awp international)
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