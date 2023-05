Airbus-Aktie in Grün: Airbus liefert im April erneut weniger Passagierjets aus

Insgesamt habe der Hersteller etwa 55 Maschinen an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich dabei auf eine mit der Sache vertraute Person. Im März hatte Airbus 61 Maschinen ausgeliefert. Im gesamten ersten Quartal waren es nur 127 Stück - womit der Hersteller sogar hinter seinen kriselnden Rivalen Boeing aus den USA zurückfiel. Mit voraussichtlich etwa 183 Auslieferungen in den ersten vier Monaten hängt der DAX -Konzern mit Blick auf sein Jahresziel von etwa 720 Maschinen weit hinterher.

Ein Airbus-Sprecher wollte die Informationen auf Nachfrage nicht kommentieren. Der Konzern will Zahlen zu Auslieferungen und Aufträgen erst in einigen Tagen bekannt geben. Der Hersteller leidet seit dem vergangenen Jahr unter angespannten Lieferketten und fehlenden Bauteilen. Am Abend will er seine Finanzzahlen zum ersten Quartal veröffentlichen.

Im XETRA-Handel gewinnt die Airbus-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 125,84 Euro.

