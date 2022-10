Airbus-Aktie im Steigflug: Air Canada bestellt weitere 15 Flugzeuge bei Airbus

Damit erhöht sich der Auftrag der kanadischen Fluggesellschaft von ursprünglich 45 auf 60 Maschinen, wie der Hersteller Airbus mitteilt. Air Canada hat den A220 erstmals im Januar 2020 in Betrieb genommen und setzt derzeit mehr als 30 A220 auf transkontinentalen Strecken in Kanada sowie in die USA und nach Lateinamerika ein.

Die Airbus-Aktie steigt auf XETRA am Mittwoch zeitweise um 1,11 Prozent auf 105,26 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)