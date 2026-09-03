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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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Offenbar Rückgang im August 03.09.2026 12:22:00

Airbus-Aktie im MInus: Qualitätsmängel bremsen Auslieferungen

Airbus-Aktie im MInus: Qualitätsmängel bremsen Auslieferungen

Qualitätsmängel an Grossraumjets vom Typ A330neo haben dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus einen Rückschlag bei den Auslieferungen eingebrockt.

Airbus
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Das Problem betreffe das Seitenleitwerk des Typs, teilte eine Airbus-Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Daher habe Airbus alle Maschinen der Reihe im Produktionsprozess überprüfen müssen. Dies habe die Auslieferungen im Sommer gebremst. Die Ursache sei gefunden, und der Hersteller habe die Auslieferungen wieder aufgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lieferte Airbus im August über alle Modellreihen hinweg nur etwa 57 Verkehrsflugzeuge aus. Dies wären rund 10 Stück weniger als im Juli.

Airbus will die Auslieferungszahlen erst Anfang kommender Woche bekannt geben. Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben.

Im XETRA-Handel verliert die Airbus-Aktie zeitweise 1,62 Prozent auf 193,74 Euro.

/stw/stk

TOULOUSE (awp international)

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Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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