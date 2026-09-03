Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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03.09.2026 12:22:00
Airbus-Aktie im MInus: Qualitätsmängel bremsen Auslieferungen
Qualitätsmängel an Grossraumjets vom Typ A330neo haben dem weltgrössten Flugzeugbauer Airbus einen Rückschlag bei den Auslieferungen eingebrockt.
Airbus will die Auslieferungszahlen erst Anfang kommender Woche bekannt geben. Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben.
Im XETRA-Handel verliert die Airbus-Aktie zeitweise 1,62 Prozent auf 193,74 Euro.
/stw/stk
TOULOUSE (awp international)
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