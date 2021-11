Airbus-Aktie freundlich: Airbus erhält ersten Auftrag für neues Frachtflugzeug A350

Der Auftrag umfasst sieben Frachtervarianten des A350 von Airbus . Der Flugzeughersteller hatte das Flugzeug im Juli angekündigt und sich dafür entschieden, es ohne Kundenzusagen auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen erklärte damals, dass Fluggesellschaften und spezialisierte Frachtunternehmen es um ein neues Frachtflugzeug gebeten hätten.

Der Versand von medizinischen Hilfsgütern und persönlicher Schutzausrüstung verschaffte dem Frachtverkehr zu Beginn der Pandemie einen Aufschwung, der durch den durch die Abriegelung ausgelösten Boom im elektronischen Handel noch verstärkt wurde. In jüngster Zeit haben sich Hersteller in aller Welt zunehmend der Luftfracht zugewandt, um überlastete Häfen, überfüllte Schiffe und Engpässe bei der Beförderung von Lastwagen zu umgehen, die die Lieferung billigerer Güter auf dem Land- und Seeweg verzögert haben.

Zwei der weltweit grössten Containerschifffahrtsunternehmen, A.P. Moeller-Maersk A/S und CMA CGM SA, haben in diesem Jahr neue Boeing 777-Frachtflugzeuge bestellt und begründen dies mit der Notwendigkeit, ihren Kunden Luftfrachtoptionen anzubieten.

Auch die Fluggesellschaften haben sich während der Pandemie zunehmend der Fracht als Rettungsanker zugewandt. Viele haben ihre Passagierflugzeuge und ihre Flugpläne umgestellt, um mehr Luftfracht zu befördern und so den geringeren Passagierverkehr auszugleichen. Einige haben erklärt, dass sie die Fracht nicht aufgeben werden, selbst wenn die Passagierzahlen wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen.

Fast drei Viertel der Fluggesellschaften, die sich auf den Passagierverkehr konzentrieren, gehen davon aus, dass ihr Luftfrachtaufkommen im nächsten Jahr von einem bereits hohen Niveau aus weiter steigen wird, so eine aktuelle Umfrage der International Air Transport Association. Nach Angaben des Branchenverbands stieg das weltweite Frachtaufkommen im September um 9,1 Prozent gegenüber dem gleichen Monat 2019.

Airbus teilte am Montag auf der Dubai Air Show mit, dass der Frachtflugzeugauftrag vom Vermietungsriesen Air Lease Corp erteilt wurde und die Auslieferung im Jahr 2026 beginnen soll. Der Auftrag war Teil einer grösseren Bestellung über 111 Flugzeuge aus der gesamten Airbus-Produktpalette, darunter 100 Schmalrumpfflugzeuge und vier Grossraumflugzeuge vom Typ A330neo. Das Leasingunternehmen hat in der Vergangenheit immer wieder neue Airbus-Modelle als Erster erworben.

"Wir reagieren auf die Aufforderung zum Wettbewerb auf dem Markt", sagte Christian Scherer, Chief Commercial Officer von Airbus, auf einer Pressekonferenz. "Es geht nicht so sehr darum, in den Markt einzubrechen oder jemandem die Butter vom Brot zu nehmen. Es geht darum, auf den Ruf des Marktes zu reagieren, und zwar nicht nur auf den von einem oder zwei, sondern von vielen Anbietern."

Die Aufnahme der A350F, wie sie genannt werden wird, erfolgt zu einem Zeitpunkt, da Boeing seinen nächsten Schritt auf dem Frachtermarkt vorbereitet. Der US-Hersteller dominiert dieses Segment seit langem mit den Frachtversionen seiner 767, die inzwischen von Amazon eingesetzt wird, und den Grossraumflugzeugen der 777.

Jazeera Airways will 28 Airbus-Jets kaufen

Der europäische Flugzeughersteller Airbus hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen weiteren Käufer für seine Mittelstreckenjets gefunden. Die Fluggesellschaft Jazeera Airways aus Kuwait habe einen Vorvertrag über 28 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet, teilte der Hersteller am Dienstag in Dubai mit. Der Deal umfasst 20 Jets in der Standardversion A320neo, acht Exemplare der längeren A321neo und die Option auf fünf weitere Maschinen. Nach Listenpreisen haben die 28 Jets einen Gesamtwert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar (3,1 Mrd Euro). Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich.

Am Sonntag und Montag hatte Airbus bereits zwei Grossbestellungen eingesammelt. Darunter war der grösste Auftrag seit Beginn der Corona-Krise über 255 Jets.

Via XETRA gewinnt die Airbus-Aktie im Dienstagshandel zeitweise 0,25 Prozent auf 114,42 Euro dazu.

DUBAI (Dow Jones / awp international)