Airbus-Aktie fester: Grossauftrag aus China

Der Vertrag über 17 Milliarden US-Dollar wurde am Freitag während des eintägigen Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz in China unterzeichnet. Die China Aviation Supplies Holding Co wird 132 Flugzeuge des Typs A320 und acht Flugzeuge des Typs A350 von der Airbus SE kaufen, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Die Airbus-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent fester bei 112,96 Euro.

Von Clarence Leong

FRANKFURT (Dow Jones)