Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005
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10.04.2026 09:42:00
Airbus-Aktie etwas höher: 331 Bestellungen seit Jahresstart
Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert.
Airbus-Aktie zeitweise mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent auf 171,10 Euro p>DJG/sha/cbr
DOW JONES
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Bildquelle: Airbus
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