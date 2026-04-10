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Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie 23219547 / US0092791005

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Auslieferungszahlen 10.04.2026 09:42:00

Airbus-Aktie etwas höher: 331 Bestellungen seit Jahresstart

Airbus-Aktie etwas höher: 331 Bestellungen seit Jahresstart

Der Flugzeugbauer Airbus hat im März insgesamt 60 Maschinen ausgeliefert.

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Damit wurden seit Jahresanfang 114 Flugzeuge an Kunden übergeben, wie der Konzern mitteilte. Zudem erhielt Airbus brutto 331 neue Aufträge. So bestellte China Eastern Airlines 101 Flugzeuge aus der A320neo-Familie. Der Leasinganbieter Aercap bestellte über seine Tochter NAS Aviation Services ebenfalls 100 Maschinen dieses Typs.

< Auf XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent auf 171,10 Euro p>DJG/sha/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

Airbus-Aktie im Plus: Milliardenauftrag aus Kanada erhalten

Bildquelle: Airbus

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