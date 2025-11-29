Airbus-Aktie: Datenproblem könnte sich auf Swiss-Flüge auswirken

Rund 6000 Flugzeuge müssen überprüft werden, es kommt zu Ausfällen. Die Fluggesellschaft Swiss fliegt derzeit nach Plan, kann aber Anpassungen im Flugprogramm in den kommenden Tagen nicht ausschliessen.

Grund dafür ist, dass die Umrüstung der betroffenen Maschinen jeweils einige Stunden in Anspruch nimmt, wie die Fluggesellschaft am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Für Samstag gehe die Swiss jedoch weder von Annullationen noch von Verspätungen aus.

Die Flugzeuge gelten gemäss Hersteller und Behörden weiterhin als sicher betreibbar, schrieb ein Mediensprecher der Fluggesellschaft weiter. Das notwendige Software-Update müsse jedoch bis Sonntagmorgen um 1 Uhr Schweizer Zeit umgesetzt werden, damit die betroffenen Flugzeuge weiterhin als lufttüchtig gälten. Die Swiss habe mit der Umsetzung dieser Massnahmen gestartet.

Rund 6000 Maschinen betroffen

Laut Airbus müssen rund 6000 Airbus-Flugzeuge der A320-Reihe überprüft werden. Wie der Flugzeughersteller in Toulouse mitteilte, könnte starke Sonneneinstrahlung zu einer fehlerhaften Datenverarbeitung in einem der Flugkontrollrechner führen, was für die Steuerung von entscheidender Bedeutung sei. Das habe die Analyse eines nicht näher beschriebenen Zwischenfalls mit einem A320-Flugzeug gezeigt.

Airbus erwartet nach eigenen Angaben, "dass diese Empfehlungen zu Betriebsunterbrechungen für Passagiere und Kunden führen werden". In Zusammenarbeit mit den Luftfahrtbehörden habe man die Fluggesellschaften aufgefordert, vorsorgliche Schutzmassnahmen zu ergreifen. Die Fluggesellschaft Air France etwa musste wegen der Überprüfung von A320-Maschinen am Freitagabend 35 Flüge streichen, berichtete die Zeitung "Le Parisien".

Am 30. Oktober war es in einem A320 der US-Fluglinie JetBlue aufgrund einer Softwarestörung zu Problemen mit dem Kontrollsystem gekommen. Auf dem Flug zwischen Mexiko und den USA kam es zu Turbulenzen, die Piloten mussten die Maschine im US-Bundesstaat Florida notlanden. US-Medien zufolge wurden mehrere Passagiere verletzt.

Zürich/Toulouse (awp/sda/dpa/afp)