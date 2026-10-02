Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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02.10.2026 07:00:00
Airbus A350F fliegt, Amazon-Frachterunfall, Lug-Cargo-Übernahme
Airbus A350F, dem Landeunfall von 21Air in den USA und der Konsolidierung der Luftfracht in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
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|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
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