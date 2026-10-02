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02.10.2026 07:00:00

Airbus A350F fliegt, Amazon-Frachterunfall, Lug-Cargo-Übernahme

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Das monatliche airliners.de-[Luftfracht-Briefing](https://www.airliners.de/thema/briefing). Dieses Mal unter anderem mit dem Erstflug des Airbus A350F, dem Landeunfall von 21Air in den USA und der Konsolidierung der Luftfracht in Deutschland.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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