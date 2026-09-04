Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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04.09.2026 10:59:32
Airbus A320 von Air India verliert kurzzeitig alle drei Hydrauliksysteme
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
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12:26
|Schwacher Handel: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09:28
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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09:28
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
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03.09.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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03.09.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
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03.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag im Minus (finanzen.ch)
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03.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Airbus SE
|11:27
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Outperform
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|Airbus Hold
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|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|11:27
|Airbus Hold
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|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
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|Bernstein Research
|07.08.26
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|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
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|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
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Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich leicht aufwärts. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.