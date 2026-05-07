Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’135 -1.1%  SPI 18’637 -1.0%  Dow 49’597 -0.6%  DAX 24’664 -1.0%  Euro 0.9151 0.0%  EStoxx50 5’973 -0.9%  Gold 4’687 -0.1%  Bitcoin 62’142 -2.0%  Dollar 0.7800 0.2%  Öl 103.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Novartis1200526Nestlé3886335ABB1222171Roche149905998Alcon43249246Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539ams-OSRAM137918297
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Sony gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quanten-Sektor im Blick - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen
Block macht im ersten Quartal Verluste - Aktie gewinnt dennoch
Opendoor Technologies-Aktie fester: Weniger Umsatzrückgang als erwartet
Coinbase-Aktie verliert: Umsatz in Q1 verkleinert - Rote Zahlen
Suche...
Plus500 Depot

Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.05.2026 22:58:23

Airbnb, Inc. Reveals Rise In Q1 Profit

Airbnb
108.89 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Airbnb, Inc. (ABNB) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $160 million, or $0.26 per share. This compares with $154 million, or $0.24 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 17.9% to $2.678 billion from $2.272 billion last year.

Airbnb, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $160 Mln. vs. $154 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.24 last year. -Revenue: $2.678 Bln vs. $2.272 Bln last year.

-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 3.54 B To $ 3.60 B

In eigener Sache

Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis

Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbnb

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten