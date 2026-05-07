Airbnb Aktie 58382412 / US0090661010
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07.05.2026 22:58:23
Airbnb, Inc. Reveals Rise In Q1 Profit
(RTTNews) - Airbnb, Inc. (ABNB) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $160 million, or $0.26 per share. This compares with $154 million, or $0.24 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 17.9% to $2.678 billion from $2.272 billion last year.
Airbnb, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $160 Mln. vs. $154 Mln. last year. -EPS: $0.26 vs. $0.24 last year. -Revenue: $2.678 Bln vs. $2.272 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 3.54 B To $ 3.60 B
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