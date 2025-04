airbnb-Aktie: Kurzzeitvermietungen belasten Wohnraum kaum

Zu diesem Schluss kommt das politisch im Gegenwind stehende Unternehmen in einem neuen Bericht.

airbnb verzeichnete 2024 über zwei Millionen Gästeankünfte in der Schweiz, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Insgesamt verdienten sich die insgesamt rund 30'000 Gastgeber über 375 Millionen Franken dazu. Die Wertschöpfung daraus belaufe sich auf über eine Milliarde Franken, errechnete airbnb. Diese unterstütze rund 10'000 Arbeitsplätze - insbesondere im Gastgewerbe.

Gleichzeitig stellte das 2007 entstandene Unternehmen fest, dass sogenannte gewerbliche Vermietungen nur einen minimalen Teil des Wohnungsmarkts beanspruchen würden. In Genf, Zürich, Bern und Basel machten Unterkünfte, die mehr als 90 Tage im Jahr auf airbnb angeboten wurden, weniger als 0,5 Prozent des gesamten Wohnungsangebots aus.

In Zürich war 2018 eine Studie im Auftrag der Regierung allerdings zum Schluss gekommen, dass der Anteil an airbnb-Wohnungen in Zürich 3,8 Prozent der Wohnungen ausmache.

airbnb: 0,14 Prozent des Wohnungsmarktes

Schweizweit lag der Anteil den airbnb-Angaben zufolge bei 0,14 Prozent. Bei einem Bestand von total 4,8 Millionen Wohnungen in der Schweiz macht dies 6720 Wohnungen aus. Die Zahlen berücksichtigen allerdings Aufenthalte von mehr als 28 Tagen nicht.

In einer Umfrage unter 1100 Gastgebern gaben 36 Prozent an, dass die Einnahmen aus der Vermietung entscheidend dafür seien, in ihrem Zuhause bleiben zu können. 32 Prozent nutzten sie zur Deckung der Lebenshaltungskosten. Die Hälfte der airbnb-Gastgeber verdiente durch Kurzzeitvermietungen pro Jahr rund 4000 Franken oder weniger - die andere Hälfte mehr.

Genf und Luzern schränken ein

Das Geschäft von airbnb und anderen Ferienwohnungsvermittlern stiess jüngst in mehreren Ländern und Städten auf Kritik, auch in der Schweiz. Kritiker wollen die Vermietung von Wohnungen über Internet-Plattformen wie airbnb oder Booking erschweren. Sie fürchten eine zusätzliche Verschärfung der Wohnungsnot, die sich vielerorts aus dem Bevölkerungswachstum, steigendem Flächenbedarf pro Person und sinkender Bautätigkeit ergibt.

In der Stadt Luzern wird das Vermieten von Ferienwohnungen seit Anfang 2025 eingeschränkt. Die Stimmberechtigten hatten 2023 eine entsprechende Volksinitiative gutgeheissen. Damit dürfen Wohnungen nur noch während maximal 90 Nächten kurzzeitig an Gäste vermietet werden. Dieselbe Regelung gilt in Genf, der Waadt und im Tessin.

