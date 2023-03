Airbnb-Aktie gewinnt: Kanton Waadt erhebt Tourismusabgabe für via Airbnb vermittelte Zimmer

Ab Anfang April zieht Airbnb entsprechende Beträge pro Übernachtung und pro Person automatisiert beim Buchungsvorgang von Gästen ein.

Anschliessend führt sie diese an die Gemeinden des Kantons Waadt ab, wie Airbnb am Donnerstag mitteilte. Airbnb und der Waadtländer Gemeindeverband hätten eine gemeinsame Vereinbarung geschlossen, nachdem mehrere Rechtsgrundlagen angepasst worden seien.

Die Vereinbarung gilt vorerst für 20 Gemeinden. Für die weiteren Gemeinden des Kantons Waadt besteht die Möglichkeit, die Vereinbarung in Zukunft ebenfalls zu schliessen. Betroffene Gastgeberinnen und Gastgeber im Kanton Waadt wurden von Airbnb über das neue automatisierte Einziehungsverfahren informiert.

Neun Abkommen

Die Vereinbarung zwischen der Buchungsplattform und dem Waadtländer Gemeindeverband ist nach Angaben von Aibrnb das neunte Abkommen zu Tourismusabgaben in der Schweiz. Ähnliche Vereinbarungen gibt es in den Kantonen Luzern, Zürich, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Zug, Genf, Schaffhausen und Freiburg.

In der Schweiz wurden 2021 gemäss Zahlen des des europäischen Statistikamts Eurostat 6,3 Millionen Übernachtungen in Ferienunterkünften über Online-Buchungsplattformen gebucht. Das wären 84 Prozent aller Logiernächte in Ferienunterkünften, die das Bundesamt für Statistik BFS in diesem Jahr gezählt hat.

Die Airbnb-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 1,56 Prozent auf 123,06 US-Dollar.

