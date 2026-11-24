AirAsia X Bhd Registered präsentierte in der am 23.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.05 MYR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.060 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 480.01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.66 Milliarden MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 803.5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch