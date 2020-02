Airasia-Manager lassen Ämter wegen Vorwurf der Airbus-Bestechung ruhen

Zwei Topmanager von Airasia lassen ihre Ämter bei der malaysischen Billigairline wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit Airbus vorübergehend ruhen.

Die Fluggesellschaft teilte am Montagabend mit, dass ihr CEO Tony Fernandes und Executive Chairman Kamarudin Meranun ab sofort zu nicht geschäftsführenden Vorständen bestellt seien. Beide Männer würden aber weiter als Berater für Airasia tätig sein. Der bisherige stellvertretende CEO, Tharumalingam Kanagalingam, habe die Konzernführung übernommen.

Staatsanwälte und Vertreter der USA, Grossbritanniens und Frankreichs warfen Airbus in der vergangenen Woche vor, jahrelang illegale Zahlungen an Mittelsmänner geleistet zu haben, um sich Verträge für seine Flugzeuge und andere Produkte zu sichern. Laut der britischen Staatsanwaltschaft waren zwei leitende Mitarbeiter von Airasia unter den Nutzniessern dieser Zahlungen. Airbus hatte in der vergangenen Woche Korruptionsermittlungen der drei Staaten gegen Zahlung von insgesamt 3,6 Milliarden Euro beigelegt.

Die Fluggesellschaft bestreitet jegliches Fehlverhalten und teilte weiter mit, sie habe einen Ausschuss gebildet, um die Bestechungsvorwürfe zu prüfen.

Der Aktienkurs von Airasia fiel im morgendlichen Handel um 4,7 Prozent, nachdem sie am Vortag wegen der Vorwürfe bereits um 10 Prozent eingebrochen war.

