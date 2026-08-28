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28.08.2026 06:37:00
AirAsia Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
AirAsia Bhd hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.340 MYR erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat AirAsia Bhd mit einem Umsatz von insgesamt 809.4 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 422.6 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 91.51 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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