AIR WATER veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.17 USD. Im Vorjahresviertel hatte AIR WATER -0.940 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1.78 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIR WATER 1.77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch