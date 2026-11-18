AIR WATER stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 26.50 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -139.230 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.58 Prozent auf 283.31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 260.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch