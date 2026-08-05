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05.08.2026 06:37:00
AIR WATER hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
AIR WATER hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIR WATER 0.430 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.85 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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