Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
05.10.2026 15:27:27
Air Transat weitet Angebot auf Toronto-Berlin-Verbindung aus
Air HoldingsAir Transat will mehr Flüge zwischen Toronto und Berlin für den Sommer 2027 in ihren Flugplan anbieten. Die Saison beginnt bereits am 1. Mai 2027 mit zwei Verbindungen pro Woche und soll Ende Oktober enden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
7.85 USD 6.51%
In eigener Sache
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!