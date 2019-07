Air Transat est synonyme de soleil pour les voyageurs des Maritimes

MONTRÉAL, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Air Transat est heureuse de présenter aux voyageurs des Maritimes son programme pour un hiver 2019-2020 au soleil. Nommée meilleure compagnie aérienne vacances au monde en 2019 selon Skytrax, Air Transat offrira dix destinations Sud en vol direct au départ d'Halifax et quatre au départ de Moncton, du 15 février au 30 avril 2020. Ainsi, les vacanciers pourront accéder facilement aux plages de Cuba, de la République dominicaine, du Mexique, de la Jamaïque et de la Floride.

Au départ d'Halifax - 10 destinations Sud en vol direct

Sud Nombre de vols (au plus fort de la saison) Cuba

Cayo Coco 1 vol direct par semaine Cayo Santa Maria 1 vol direct par semaine Holguin 1 vol direct par semaine Varadero 1 vol direct par semaine Floride

Fort Lauderdale 1 vol direct par semaine Orlando 2 vols directs par semaine Jamaïque

Montego Bay 1 vol direct par semaine Mexique

Cancun/Riviera Maya 3 vols directs par semaine République dominicaine

Puerto Plata 1 vol direct par semaine Punta Cana 4 vols directs par semaine

Au départ de Moncton - Quatre destinations Sud en vol direct

Sud Nombre de vols (au plus fort de la saison) Cuba

Varadero 1 vol direct par semaine Floride

Orlando 1 vol direct par semaine Mexique

Cancun/Riviera Maya 1 vol direct par semaine République dominicaine

Punta Cana 2 vols directs par semaine

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

SOURCE Transat A.T. Inc.