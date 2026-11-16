Air T zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Air T hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7.48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Air T ein Ergebnis je Aktie von 1.61 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 146.9 Millionen USD – ein Plus von 129.06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Air T 64.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch