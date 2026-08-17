Air T gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Air T präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5.86 USD gegenüber -0.610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 115.5 Millionen USD – ein Plus von 62.92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Air T 70.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch