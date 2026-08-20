Air New Zealand Aktie 798449 / NZAIRE0001S2
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20.08.2026 04:04:00
Air New Zealand prüft grösseres Elektroflugzeug
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
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