Air Holdings Aktie 156714934 / JE00BT8Q3M55
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01.09.2026 15:55:00
Air Liquide: Paul Singers Hedgefonds Elliott steigt offenbar beim Gasekonzern ein
Air HoldingsPaul Singers Hedgefonds Elliot ist bekannt für seine aktivistischen Kampagnen, besonders europäische Unternehmen gerieten zuletzt ins Visier des New Yorker Fonds. Nun hat sich Singer offenbar Frankreichs achtgrösstes Unternehmen vorgenommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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