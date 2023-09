Air Liquide-Aktie leichter: Investition von über 400 Millionen Euro in Elektrolyseur

Wie der französische Industriegashersteller mitteilte, wird der Elektrolyseur eine Kapazität von 200 Megawatt haben. Er soll das Werk des französischen Energie- und Erdölunternehmens TotalEnergies in Gonfreville in der Normandie ab dem zweiten Halbjahr 2026 mit dem Wasserstoff versorgen, der einer Leistung von 100 Megawatt entspricht. Die anderen 100 Megawatt werden für Kunden im Industriegebiet der Normandie und für die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Mobilität verwendet, so Air Liquide

Im Rahmen der Vereinbarung werde TotalEnergies wiederum bis zu 100 Megawatt Strom aus erneuerbaren Energien für den Betrieb des Elektrolyseurs erzeugen, so Air Liquide. Air Liquide kündigte an, langfristige Verträge über den Bezug von Strom aus erneuerbaren Energien abzuschliessen und für den restlichen Bedarf der Anlage kohlenstoffarme Energie aus dem französischen Stromnetz zu nutzen.

An der Euronext Paris verliert die Air Liquide-Aktie zeitweise 0,30 Prozent auf 163,86 Euro.

PARIS (Dow Jones)