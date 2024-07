Air Liquide-Aktie in Grün: Air Liquide bestätigt Jahresprognose trotz Gewinnrückgang

Für das Gesamtjahr zeigte sich der Industriegasekonzern Air Liquide jedoch zuversichtlich, die Marge und den bereinigten Gewinn zu steigern.

Der Nettogewinn sank in den sechs Monaten leicht auf 1,68 von 1,72 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Vara Research mit 1,62 Milliarden gerechnet. Der Umsatz ging um wie erwartet um 4,3 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro zurück.

An der EURONEXT in Paris zeigt sich die Air Liquide-Aktie am Freitag zeitweise 0,49 Prozent fester bei 165,62 Euro.

Von Helena Smolak

PARIS (Dow Jones)