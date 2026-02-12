Air Lease a Aktie 12833821 / US00912X3026
12.02.2026 22:47:39
Air Lease Corp. Announces Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Air Lease corp. (AL) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $169.9 million, or $1.51 per share. This compares with $92.5 million, or $0.83 per share, last year.
Excluding items, Air Lease corp. reported adjusted earnings of $247.0 million or $2.20 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.1% to $820.4 million from $712.9 million last year.
Air Lease corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $169.9 Mln. vs. $92.5 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $0.83 last year. -Revenue: $820.4 Mln vs. $712.9 Mln last year.
