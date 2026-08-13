Air Lease A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Air Lease A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 641.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 731.7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch