Air Industries Group Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Air Industries Group Registered präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Air Industries Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5.29 Prozent auf 12.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Air Industries Group Registered 12.7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch