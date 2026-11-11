Air Industries Group Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Air Industries Group Registered hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Air Industries Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch