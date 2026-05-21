AIR France-KLM Aktie 128198223 / FR001400J770
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21.05.2026 14:03:36
Air France und Airbus wegen Todesflug Rio-Paris verurteilt
PARIS (awp international) - Im Berufungsprozess um den Absturz eines Air-France-Flugs von Rio de Janeiro nach Paris im Jahr 2009 haben die Richter die Airline und den Flugzeugbauer Airbus schuldig gesprochen. Das Berufungsgericht in Paris verurteilte beide Unternehmen wegen fahrlässiger Tötung und verhängte eine Geldstrafe von jeweils 225.000 Euro für den Absturz. Bei dem Unglück waren 228 Menschen gestorben, darunter 28 Deutsche./evs/DP/stw
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
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18.02.26
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13.02.26
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